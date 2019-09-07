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Підприємець з Чернігова торгував зброєю і боєприпасами у мережі - СБУ 

Субота, 7 вересня 2019, 22:23

У Чернігові приватний підприємець зберігав військові засоби ураження - зброю та боєприпаси - для реалізації в інтернеті. 

Джерело: прес-центр Служби безпеки України

Деталі: Озброєння було виявлено під час слідчих дій у гаражному приміщенні та помешканні фігуранта справи.

"Правоохоронці вилучили 3 кулемети Дегтярьова Піхотних, 4 гвинтівки калібру 7,62 мм, прицільний пристрій до переносного протитанкового ракетного комплексу "Метис", понад 1200 набоїв різного калібру, глушники до автомату АК-74", - повідомили в СБУ. 

Також виявлено вибухонебезпечні предмети, ударно-спускові механізми до автомату АКМ, комплектуючі до різної зброї та устаткування для відновлення і переобладнання засобів ураження.

 
 
фото - прес-центр СБУ

Зброю та боєприпаси направлено на експертизу. Перевіряється інформація щодо можливого надходження засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), триває досудове розслідування. 

Українська правда

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Теми: зброяСБУЧернігів
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