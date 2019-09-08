Злодій-рецидивіст із заручницею поранив поліцейського на Миколаївщині

Джерело: Нацполіція

У Южноукраїнську під час затримання злодій-рецидивіст із заручницею чинив опір та поранив ножем поліцейського.

Деталі: 6 вересня мешканка Южноукраїнська викликала поліцію, оскільки в її квартиру проник грабіжник та вкрав цінні речі.

Правоохоронці, які прибули на місце події, почали шукати зловмисника у сусідніх багатоповерхівках, де згодом почули жіночий крик про допомогу. Увійшовши в помешкання, вони побачили чоловіка, який тримав ніж біля шиї жінки та мав намір вистрибнути разом з нею з балкону.

Намагаючись врятувати жінку та затримати нападника, один із поліцейський отримав ножове поранення правої руки.

У Южноукраїнську під час затримання злодій-рецидивіст із заручницею чинив опір та поранив ножем поліцейського

Дослівно: “Як з’ясувалось, раніше судимий за майнові злочини чоловік дійсно вчинив квартирну крадіжку у сусідньому із власним будинку. Перебуваючи у себе вдома, він побачив, що поліцейські здійснюють поквартирний обхід. Тож, не бажаючи бути викритим у вчиненій квартирній крадіжці, бувалий крадій пригрозив своїй 29-річній квартирантці ножем, щоб остання сиділа тихо. Але почувши, як поліцейські стукають у двері їхньої квартири, жінка не розгубилась і щосили покликала на допомогу. Наразі затриманому загрожує позбавлення волі до шести років”.