На Чернігівщині військовий загинув під час переміщення техніки

7 вересня на Чернігівщині біля с. Гончарівське під час переміщення техніки загинув військовослужбовець-контрактник військової частини оперативного командування "Північ".

Джерело: оперативне командування "Північ" у Facebook

Деталі: Зазначається, що військовослужбовець загинув внаслідок порушення заходів безпеки.

Для з’ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначене службове розслідування. Випадок внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.