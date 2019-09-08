На Чернігівщині військовий загинув під час переміщення техніки
Неділя, 8 вересня 2019, 08:18
7 вересня на Чернігівщині біля с. Гончарівське під час переміщення техніки загинув військовослужбовець-контрактник військової частини оперативного командування "Північ".
Джерело: оперативне командування "Північ" у Facebook
Деталі: Зазначається, що військовослужбовець загинув внаслідок порушення заходів безпеки.
Для з’ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначене службове розслідування. Випадок внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.
Українська правда