В окупованому Криму негода забрала життя 6 осіб  

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Понеділок, 9 вересня 2019, 00:34

Внаслідок шторму, що пройшов південною частиною узбережжя окупованого Кримського півострова, загинуло шість осіб.

Про це з посиланням на управління МНС окупантів повідомляє Крим.Реалії

За даними відомства, надзвичайні події сталися на півдні півострова, у Великій Ялті.

Так, у Відрадному одна людина загинула, його дістали з води. Ще двоє загинули, їх не можуть поки дістати через сильний шторм. У районі замку "Ластівчине гніздо" загинули дві людини, поки їх також не можуть дістати. В районі Масандри чоловік катався на дошці й теж загинув.

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Теми: Крим Росія окупація катастрофи


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