Запаси газу в Україні перевищили семирічний максимум
Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили семирічний максимум.
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", передає Укрінформ.
"Зараз в "підземках" вже більш 18,7 млрд куб м газу. Це максимальний рівень запасів в сховищах за останні 7 років", - йдеться в повідомленні.
В "Нафтогаз України" відзначають, що продовжують накачувати по 78 млн куб м газу на добу, і накопиченого запасу буде досить, щоб пройти найближчий опалювальний сезон.
Всього ж компанія планує до опалювального сезону накопичити в сховищах рекордні 20 млрд кубометрів на випадок припинення російського транзиту з 1 січня.
Нагадаємо:
- "Нафтогаз" попереджатиме, у яких містах опалювальний сезон під загрозою. Компанія розпочинає регулярну публікацію інформації про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства.
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