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Запаси газу в Україні перевищили семирічний максимум

Понеділок, 9 вересня 2019, 03:48
Запаси газу в Україні перевищили семирічний максимум

Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили семирічний максимум.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", передає Укрінформ.

"Зараз в "підземках" вже більш 18,7 млрд куб м газу. Це максимальний рівень запасів в сховищах за останні 7 років", - йдеться в повідомленні.

В "Нафтогаз України" відзначають, що продовжують накачувати по 78 млн куб м газу на добу, і накопиченого запасу буде досить, щоб пройти найближчий опалювальний сезон.

Всього ж компанія планує до опалювального сезону накопичити в сховищах рекордні 20 млрд кубометрів на випадок припинення російського транзиту з 1 січня.

Нагадаємо:

  • "Нафтогаз" попереджатиме, у яких містах опалювальний сезон під загрозою. Компанія розпочинає регулярну публікацію інформації про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства.

Теми: газНафтогаз
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