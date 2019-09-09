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НБУ дозволив банкам працювати із закордонними паспортами клієнтів

Понеділок, 9 вересня 2019, 05:51
НБУ дозволив банкам працювати із закордонними паспортами клієнтів

Національний банк України дозволив банківським установам обслуговувати громадян на підставі закордонного паспорта.

Про це з посиланням на лист НБУ повідомляє Державна міграційна служба.

Згідно з документом паспорт громадянина України для виїзду за кордон прирівнюється до внутрішнього паспорту при здійсненні банківських послуг особами-резидентами.

"Відомості "по батькові" фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема - про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що згідно із законодавством інші документи не можуть бути використані при отриманні банківських послуг.

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУкредитпаспорт
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