Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптик розповіла, коли чекати похолодання

Понеділок, 9 вересня 2019, 11:44

Другий тиждень осені буде теплим і сонячним, але на вихідних прийде відчутне похолодання.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "Прекрасне молоде бабине літо в Україні ще потриває. А… найближчими вихідними будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ. Тобто, очікується 14-15 вересня відчутне похолодання".

Деталі: За словами Діденко, 10  вересня масштабна смуга високого атмосферного тиску зумовить суху малохмарну сонячну погоду, вдень +24+29 градусів. Лише на Закарпатті та в Карпатах очікуються районні дощики.

У Києві у вівторок буде сухо, малохмарно, вдень близько +27 градусів.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
погода
У Києві побито рекорд добової кількості опадів
У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: