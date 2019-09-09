Синоптик розповіла, коли чекати похолодання
Другий тиждень осені буде теплим і сонячним, але на вихідних прийде відчутне похолодання.
Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook
Пряма мова: "Прекрасне молоде бабине літо в Україні ще потриває. А… найближчими вихідними будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ. Тобто, очікується 14-15 вересня відчутне похолодання".
Деталі: За словами Діденко, 10 вересня масштабна смуга високого атмосферного тиску зумовить суху малохмарну сонячну погоду, вдень +24+29 градусів. Лише на Закарпатті та в Карпатах очікуються районні дощики.
У Києві у вівторок буде сухо, малохмарно, вдень близько +27 градусів.
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