Синоптик розповіла, коли чекати похолодання

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Понеділок, 9 вересня 2019, 11:44

Другий тиждень осені буде теплим і сонячним, але на вихідних прийде відчутне похолодання.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "Прекрасне молоде бабине літо в Україні ще потриває. А… найближчими вихідними будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ. Тобто, очікується 14-15 вересня відчутне похолодання".

Деталі: За словами Діденко, 10  вересня масштабна смуга високого атмосферного тиску зумовить суху малохмарну сонячну погоду, вдень +24+29 градусів. Лише на Закарпатті та в Карпатах очікуються районні дощики.

У Києві у вівторок буде сухо, малохмарно, вдень близько +27 градусів.

Українська правда

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Теми: погода


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