Грабіжники напали на інкасаторів у Житомирі: поранений поліцейський

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Понеділок, 9 вересня 2019, 13:43

Вранці 9 вересня невідомі напали на машину інкасаторів у Житомирі, у результаті чого поліцейський, який супроводжував авто, отримав поранення.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "9 вересня близько 10:00 у м. Житомирі стався озброєний напад групи невідомих на поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області". 

 

Деталі: Під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля на одного з поліцейських групи фізичної охорони УПО у Волинській області напали невідомі із застосуванням вогнепальної зброї.

Правоохоронець встиг закинути сумку із щойно отриманими грошима у салон броньованого авто,  інший поліцейський відразу заблокував машину із середини.  

 

У результаті стрілянини поліцейський групи фізичної охорони отримав поранення у ногу, його доставили до лікарні.

Нападники з місця події зникли на автомобілі.

На території Житомирської області ввели оперативний план "Сирена". Правоохоронці розшукують озброєних зловмисників.

Українська правда

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Теми: Житомир поліція напад


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