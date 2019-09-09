Грабіжники напали на інкасаторів у Житомирі: поранений поліцейський

Вранці 9 вересня невідомі напали на машину інкасаторів у Житомирі, у результаті чого поліцейський, який супроводжував авто, отримав поранення.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "9 вересня близько 10:00 у м. Житомирі стався озброєний напад групи невідомих на поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області".

Деталі: Під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля на одного з поліцейських групи фізичної охорони УПО у Волинській області напали невідомі із застосуванням вогнепальної зброї.

Правоохоронець встиг закинути сумку із щойно отриманими грошима у салон броньованого авто, інший поліцейський відразу заблокував машину із середини.

У результаті стрілянини поліцейський групи фізичної охорони отримав поранення у ногу, його доставили до лікарні.

Нападники з місця події зникли на автомобілі.

На території Житомирської області ввели оперативний план "Сирена". Правоохоронці розшукують озброєних зловмисників.