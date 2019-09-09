В колоні військової техніки вибухнув причеп із пальним

Джерело: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують обставини вибуху причепа з паливно-мастильними матеріалами у Запорізькій області.

Деталі: За попередніми даними, військова частина здійснювала передислокацію на нове місце несення служби. В одному з вантажних причепів з колони військової техніки відбулось загорання, а згодом – кілька вибухів.

У цьому причепі перевозились паливно-мастильні матеріали та конструктивні елементи захисної динамічної броні. Внаслідок вибуху вони були повністю знищені, це що спричинило шкоду у великих розмірах/

Військовослужбовці та цивільні особи внаслідок вибуху не постраждали.

Місце інциденту оглянули слідчими та спеціалісти вибухо-технічного відділу Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Наразі готуються клопотання до суду про проведення експертиз.