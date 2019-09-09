Керівник Укравтодору судитиметься з НАЗК

Очільник Укравтодору Славомір Новак судитиметься з Нацагентством з запобігання корупції через адмінпротокол за нібито декларування ним недостовірних відомостей.

Джерело: сайт Укравтодору

Дослівно: "Укравтодор офіційно заявляє, що наведені в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України дані, зокрема за 2017 рік, які вносилися до декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, є достовірними, а складений НАЗК протокол є необґрунтованим та неправомірним".

"Керівник Укравтодору захищатиме свою позицію у суді щодо порушених прав як суб’єкта декларування та доводитиме достовірність відображеної ним інформації, зокрема, у декларації за 2017 рік".

Деталі: Сайт Держагентства автомобільних доріг заявляє, що уся інформація, задекларована Новаком у 2016,2017, 2018 роках, є повною і має офіційне підтвердження фінансових та банківських установ.

Стосовно автомобіля, вартість якого, за даними НАЗК, була вказана недостовірно, Укравтодор повідомив, що цю машину Новак отримав до 2016 року у лізинг і на момент декларування його вартість "чітко відповідала договору лізингу".

Також у компанії запевняють, що відомості про банківські рахунки у декларації Новака коректні і підтверджені офіційними виписками з фінансових та банківських установ.

Що було раніше: 9 вересня Національне агентство з запобігання корупції заявило, що спрямувало до суду адмінпротокол стосовно Новака через недостовірні відомості у його декларації на суму понад 189 тисяч гривень.