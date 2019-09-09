З українських поїздів хочуть прибрати легендарний атрибут

Укрзалізниця розглядає можливість використання у потягах замість скляних стаканів у металевих підстаканниках просто скляні або паперові стаканчики.

Про це пише у Facebook керівник УЗ Євген Кравцов.

"Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете?" – питає він Facebook-спільноту і показує макет нового посуду.

У коментарях дехто виступив проти ідеї, попереджаючи про збільшення кількості відходів від паперових стаканів, тим більше з пластиковою кришечкою, яку добре видно на малюнку.

Хтось запропонував попрацювати над дизайном стаканчиків, мовляв "київський вокзал далеко не найгарніший в Україні".

"Скоро будуть зміни. Готуємо масштабний проект реконструкції", - бадьоро відповів на це Кравцов.

На претензії щодо екології він зазначив, що жодного пластику на стаканчиках не буде. Їх планують зробити або паперовими, або скляними.