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З українських поїздів хочуть прибрати легендарний атрибут

Понеділок, 9 вересня 2019, 18:54
З українських поїздів хочуть прибрати легендарний атрибут

Укрзалізниця розглядає можливість використання у потягах замість скляних стаканів у металевих підстаканниках просто скляні або паперові стаканчики.

Про це пише у Facebook керівник УЗ Євген Кравцов.

"Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете?" – питає він Facebook-спільноту і показує макет нового посуду.

У коментарях дехто виступив проти ідеї, попереджаючи про збільшення кількості відходів від паперових стаканів, тим більше з пластиковою кришечкою, яку добре видно на малюнку.

Хтось запропонував попрацювати над дизайном стаканчиків, мовляв "київський вокзал далеко не найгарніший в Україні".

 

"Скоро будуть зміни. Готуємо масштабний проект реконструкції", - бадьоро відповів на це Кравцов.

На претензії щодо екології він зазначив, що жодного пластику на стаканчиках не буде. Їх планують зробити або паперовими, або скляними.

Українська правда

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Теми: Укрзалізницязалізницятранспортреформи
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