Прокуратура провела обшуки в міськраді Кривого Рогу
Джерело: ZN.UA з посиланням на обласну прокуратуру
Співробітники прокуратури Дніпропетровської області провели обшуки в кабінетах чиновників міської ради Кривого Рогу.
Деталі: Обласна прокуратура підтверджує факт слідчих дій, проте не називає фігурантів кримінальних справ.
Кримінальне провадження, у зв'язку з яким йдуть слідчі дії, також невідомо.
У міськраді повідомили, що з 2015 року у них провели близько 300 перевірок, за підсумками яких жодних порушень не виявлено.
Що було раніше: 3 вересня Служба безпеки прийшла на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.
5 вересня співробітники СБУ повернулися на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва.
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