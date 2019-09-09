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Прокуратура провела обшуки в міськраді Кривого Рогу

Понеділок, 9 вересня 2019, 20:43

Джерело: ZN.UA з посиланням на обласну прокуратуру

Співробітники прокуратури Дніпропетровської області провели обшуки в кабінетах чиновників міської ради Кривого Рогу.

Деталі: Обласна прокуратура підтверджує факт слідчих дій, проте не називає фігурантів кримінальних справ.

Кримінальне провадження, у зв'язку з яким йдуть слідчі дії, також невідомо.

У міськраді повідомили, що з 2015 року у них провели близько 300 перевірок, за підсумками яких жодних порушень не виявлено.

Що було раніше: 3 вересня Служба безпеки прийшла на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.

5 вересня співробітники СБУ повернулися на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва.

Читайте також: СБУ "розбушувалася". Що стоїть за гучними обшуками силовиків

"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьмісцева владапрокуратураобшуки
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