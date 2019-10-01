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Ісламісти атакували американську тренувальну базу 

Вівторок, 1 жовтня 2019, 00:26
Ісламісти атакували американську тренувальну базу 

Бойовики-джихадисти здійснили напад на американську тренувальну базу в Сомалі, де інструктори з США проводили підготовку місцевих спецпризначенців.

Джерело: BBC.

"На півдні Сомалі ісламістські бойовики атакували тренувальну базу США, де проходили підготовку сомалійські спецпризначенці", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі повідомляли про стрілянину та вибухи. Бойовики для прориву через ворота на територію бази використали автомобіль, начинений вибухівкою. Проте силовики змогли відбити напад джихадистів.

Втрат серед американських інструкторів та сомалійських військових немає.

Відповідальність за напад одразу взяло на себе місцеве ісламістське угруповання "Аль-Шабаб".

Відомо, що на базі, розташованій в 100 км на захід від столиці Сомалі міста Могадішо, розміщується спецназ США, сомалійський спецназ і угандійські миротворці. База використовується, як стартовий майданчик для американських дронів, а також в якості навчального центру.

На атаку центру відреагував посол США Дональд Ямамото, який похвалив сомалійських військових за їх "настороженість і швидку реакцію".

"Ця атака ще раз демонструє, що "Аш-Шабаб" люто виступає проти прогресу на шляху до миру і процвітання в Сомалі", - сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАнападвійна
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