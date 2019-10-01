Від Антарктиди відколовся айсберг вагою близько 315 мільярдів тонн
Від східного узбережжя Антарктики нещодавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг.
Джерело: BBC.
"Від Антарктиди нещодавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг з рекордною вагою 315 мільярдів тонн та площею 1636 квадратних кілометрів. Його площа майже дорівнює шотландському острову Скай. Айсберг отримав назву D28", - йдеться в повідомленні.
Утворився D28 на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Емері і від якої айсберги відколюються досить регулярно.
Рух цього велетенського шматка льоду науковці будуть ретельно відслідковувати, в тому числі за допомогою супутників, адже в найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для мореплавства.
Нагадаємо:
- Найбільший зафіксований айсберг, що утворився в Антарктиді в 1960-ті роки, мав рекордну площу в 9000 квадратних кілометрів.
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