Від Антарктиди відколовся айсберг вагою близько 315 мільярдів тонн

Від східного узбережжя Антарктики нещодавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг.

Джерело: BBC.

"Від Антарктиди нещодавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг з рекордною вагою 315 мільярдів тонн та площею 1636 квадратних кілометрів. Його площа майже дорівнює шотландському острову Скай. Айсберг отримав назву D28", - йдеться в повідомленні.

Утворився D28 на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Емері і від якої айсберги відколюються досить регулярно.

Рух цього велетенського шматка льоду науковці будуть ретельно відслідковувати, в тому числі за допомогою супутників, адже в найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для мореплавства.

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