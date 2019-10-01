Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від Антарктиди відколовся айсберг вагою близько 315 мільярдів тонн

Вівторок, 1 жовтня 2019, 01:00
Від Антарктиди відколовся айсберг вагою близько 315 мільярдів тонн

Від східного узбережжя Антарктики нещодавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг.

Джерело: BBC.

"Від Антарктиди нещодавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг з рекордною вагою 315 мільярдів тонн та площею 1636 квадратних кілометрів. Його площа майже дорівнює шотландському острову Скай. Айсберг отримав назву D28", - йдеться в повідомленні.

Утворився D28 на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Емері і від якої айсберги відколюються досить регулярно.

 

Рух цього велетенського шматка льоду науковці будуть ретельно відслідковувати, в тому числі за допомогою супутників, адже в найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для мореплавства.

Нагадаємо:

  • Найбільший зафіксований айсберг, що утворився в Антарктиді в 1960-ті роки, мав рекордну площу в 9000 квадратних кілометрів.

"Українська правда" у Threads

Теми: екологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
екологія
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Україна потребує "екологічного Рамштайну"
Російські військові регулярно мінують локації, де утримуються тварини – UAnimals
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: