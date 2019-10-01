Від Антарктиди відколовся айсберг вагою близько 315 мільярдів тонн

4356 переглядів
Вівторок, 1 жовтня 2019, 01:00

Від східного узбережжя Антарктики нещодавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг.

Джерело: BBC.

"Від Антарктиди нещодавно відколовся найбільший за останні 50 років айсберг з рекордною вагою 315 мільярдів тонн та площею 1636 квадратних кілометрів. Його площа майже дорівнює шотландському острову Скай. Айсберг отримав назву D28", - йдеться в повідомленні.

Утворився D28 на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Емері і від якої айсберги відколюються досить регулярно.

 

Рух цього велетенського шматка льоду науковці будуть ретельно відслідковувати, в тому числі за допомогою супутників, адже в найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для мореплавства.

Нагадаємо:

  • Найбільший зафіксований айсберг, що утворився в Антарктиді в 1960-ті роки, мав рекордну площу в 9000 квадратних кілометрів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: екологія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Раді пропонують заборонити частину пластикових пакетів 26 вересня 2019, 11:30
Комітет ООН з прав дитини вивчає скаргу еко-активістки Ґрети Тунберґ 25 вересня 2019, 06:40
Боротьба за екологію коштуватиме уряду Німеччини 4-5 мільярдів євро щорічно 17 вересня 2019, 06:18
Усі новини
Головні новини
Сенатори США вимагають розслідування зв'язків Хіларі Клінтон з Україною
“Замах” на Гонтареву: Порошенко натякнув на причетних і пообіцяв винагороду
Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО
Зеленський заявив, що Україна не веде розслідувань за наказом інших країн
Усі новини
Фото

Закулісся ідеальних фото в Instagram

посміхніться!

7 кулінарних примх вагітних, які змусять вас реготати

опитування

Кожна друга українка не знає, що можна, а чого не можна робити під час менструації