Президент видав указ "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року"
Указ Володимира Зеленського "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" декларує перелік цілей, які раніше, у своєму документі, прийняла ООН.
Джерело: указ №722 розміщений на сайті президента. Документ ООН розміщений на сайті UNESCO.
"З метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина постановляю",- ідеться в преамбулі указу Зеленського.
Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року:
1) подолання бідності;
2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
3) забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
4) забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
5) забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат;
6) забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією;
7) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;
8) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;
9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;
10) скорочення нерівності;
11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;
12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;
13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;
14) збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;
15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;
16) сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;
17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Аналогічні цілі в такому ж порядку перераховані в документі ООН під назвою "Система глобальних показників досягнення цілей в галузі сталого розвитку та виконання завдань Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року".
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