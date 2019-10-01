Трамп дзвонив і тиснув на прем'єра Австралії – NYT

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 06:37

Дональд Трамп у телефонній розмові намагався тиснути на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона задля власної політичної вигоди.

Джерело: The New York Times.

"Президент Трамп підштовхував австралійського прем'єр-міністра під час недавньої телефонної розмови, щоби той допоміг генпрокурору США Вільяму Барру в збиранні інформації для розслідування міністерства юстиції. Як сподівався Трамп, це дискредитує розслідування Мюллера", - зазначає видання.

Видання повідомляє, що Білий дім обмежив доступ до стенограми телефонної розмови, що було зроблено на прохання безпосередньо генпрокурора Барра.

Нагадаємо:

  • Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

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Теми: Трамп імпічмент


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