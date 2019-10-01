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З 1 жовтня в Україні не приймають три дрібні монети

Вівторок, 1 жовтня 2019, 08:38

З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом – їх не прийматимуть для розрахунку за товари та послуги.

Джерело: Національний банк України у Facebook.

Дослівно: "Національний банк України почне вилучати з готівкового обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копійок з 1 жовтня 2019 року. Ними не можна буде розрахуватися".

Деталі: Копійки, які залишилися на руках громадян, вони зможуть обміняти упродовж наступних трьох років.

У банках України 1,2 і 5 копійок приймуть до 30 вересня 2020 року включно, у НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль) – до 30 вересня 2022 року.

У Нацбанку наголосили, що усі банки зобов’язані приймати монети до обміну впродовж року. А якщо банк відмовляється обмінювати монети, то громадяни можуть скаржитися до НБУ.

Після вилучення монети підуть на переплавку. 

 

Для полегшення готівкових розрахунків будуть застосовувати правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, роботи чи послуги до 10 копійок.

Наразі в обігу залишаються монети номіналом 10, 25 та 50 копійок.

Українська правда

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Теми: НБУгроші
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