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Зеленський зустрівся в Офісі президента з актором Томом Крузом

Вівторок, 1 жовтня 2019, 10:00
Зеленський зустрівся в Офісі президента з актором Томом Крузом
ОП

Американський кіноактор Том Круз прибув до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського.  

Джерело: прес-служба Офісу президента

Дослівно: "Глава держави зустрівся з ним в Офісі Президента 30 вересня ввечері. Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну".

 
 

Деталі: У Зеленського заявили, що він розповів Крузу про власний досвід роботи в кіно і про нове законодавство про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийкіноОфіс президента
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