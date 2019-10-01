Зеленський зустрівся в Офісі президента з актором Томом Крузом

41687 переглядів
Вівторок, 1 жовтня 2019, 10:00
ОП

Американський кіноактор Том Круз прибув до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського.  

Джерело: прес-служба Офісу президента

Дослівно: "Глава держави зустрівся з ним в Офісі Президента 30 вересня ввечері. Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну".

 
 

Деталі: У Зеленського заявили, що він розповів Крузу про власний досвід роботи в кіно і про нове законодавство про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні.

Олександр Шумілін, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський кіно Офіс президента


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Демократи вимагають у Джуліані показати записи щодо тиску на Україну 1 жовтня 2019, 09:37
Головні новини понеділка і ночі: Зеленський звільнив Данилюка, а Помпео слухав Трампа  1 жовтня 2019, 07:57
Роман Вінтонів: Майкл Щур виник як реакція на ситуацію, коли багато г*ндонів, а всі реагують, ніби все о'кей 1 жовтня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Путін розповів, чого чекає від Зеленського
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ
Усі новини
Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви