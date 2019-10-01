Рябошапка призначив прокурора Одещини

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 11:28

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Максима Вихора на посаду прокурора Одеської області.

Джерело: сайт ГПУ

Дослівно: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 30 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Максима Вихора на посаду прокурора Одеської області".

Деталі: Раніше Вихор працював у структурі Служби безпеки України. У декларації кандидата на посаду Вихор вказав житловий будинок на 58 м² та земельну ділянку на 960 м² у Голій Пристані на Херсонщині. Вихор одружений та має трьох дітей. Згідно з декларацією, він не має вкладів у банківських установах та фінансових зобов’язань. Вихор задекларував 164 тисячі гривень готівки.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура Одеська область


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