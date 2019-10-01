Силовики піймали "жартівника", який зірвав сотню судових засідань

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 12:55

Правоохоронці встановили зловмисника, який систематично повідомляв про "замінування" Оболонського райсуду Києва.

Джерело: прес-служба столичної прокуратури міста Києва

Дослівно: "Ним виявився неодноразово судимий квартирний крадій, відносно якого Оболонським районним судом міста Києва проводиться розгляд обвинувального акту і таким чином він намагався відтягнути призначення покарання".

Деталі: Впродовж 2019 року до правоохоронних органів столиці надійшло сім неправдивих повідомлень про замінування Оболонського районного суду міста Києва, за наслідками яких було зірвано більш ніж 100 судових засідань.

Згідно з даними судової фоноскопічної експертизи, вищевказаний зловмисник здійснив щонайменше 4 неправдивих повідомлення про замінування Оболонського районного суду.

На цей час "жартівнику" повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 259 КК України. Він перебуває під вартою.

Досудове розслідування триває.

Чому це важливо: В останні роки в Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування, від чого страждають тисячі людей. 

Українська правда

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Теми: суд Київ


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