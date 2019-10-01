Політтехнолог Порошенка розповів, як виник слоган "Армія. Мова. Віра"

Політтехнолог п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Гринів пояснює логіку слогана "Армія. Мова. Віра" бажанням побудувати нову країну із витворенням нації патріотів на кшталт "людина українська".

Про це він розповів в інтерв’ю hromadske.

"Армія. Мова. Віра" не є національною ідеєю. Це фундамент. Мова і віра – це основа нації. Армія є елементом захисту", – каже Гринів.

На його думку формула зі свободою (на кшталт слогана, що прикрашав Будинок профспілок, поки там тривав ремонт "Свобода — це наша релігія") не може бути національною ідеєю для українців.

"Тепер про свободу. "Свобода, рівність, братство" – це те, що витворила в свій час Французька революція, і це справді дуже гідні слова. Україна – terra cosaccorum: земля вільних людей. Але є нюанс. На полиці за моєю спиною лежить книжка Гійома Де Боплана 17-го століття – "Опис України". В ній – красиві українці, які вміють гарно помирати і демократично вибирати владу. Але не проходить місяця, щоб вони не починали цю владу скидати, бо вважають, що їхня свобода зазнає утисків. Тому, крім свободи, має бути ще усвідомлення, що поява держави – це вже є добровільна відмова від певних свобод".

Політтехнолог пояснює, що "бажання мати свій шлях – це також частково протидія свободі".

"Ми хочемо, щоб "мовчали Америки й Росії", бо маємо своє священне право. Але також ми повинні розуміти, що в сучасному світі треба мати відповідь і про те, які відносини у нас з сусідами, куди ми рухаємся і чи готові тільки самі себе захищати", – каже Гринів.

"Чи нам потрібне НАТО як система захисту колективної безпеки, бо маємо сусідом країну, яка, як писав Маркс, переносить столицю з Москви до Петербурга не для того, щоб пробити вікно в Європу, а щоб через якийсь час захопити половину цієї Європи. І справді через 100 років і Фінляндія, і Польща, і все інше падає, і Петербург стає центром. Протидіяти цьому можна тільки маючи добрі союзи", – додає він.

За словами Гриніва, якби Україна мала 42 мільйони патріотів, можливо, не треба було б і армії.

На ремарку журналіста, чи фактично команді Порошенка йшлося про витворення homo ukrainikus, політтехнолог відповів: "Хотіли і хочемо далі".