Затримали адвоката, який присвоїв офіс на Банковій вартістю 5 млн

Київська прокуратура спільно з СБУ затримала адвоката, який привласнив державне приміщення на вулиці Банковій вартістю 5 мільйонів гривень та намагався його продати.

Джерело: прес-служба столичної прокуратури

Деталі: Досудове розслідування встановило, що зловмисники, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, на підставі підроблених документів зареєстрували права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю.

Вартість приміщення складає близько 5 млн гривень.

Правоохоронці зазначають, що з 2003 року вказаний об’єкт нерухомості у держави орендувала громадська організація "Спілка жінок України".

У подальшому, затриманий намагався продати вказане приміщення орендарям за 130 тисяч доларів США.

Після чергової зустрічі та домовленості про укладення договору купівлі-продажу, працівники прокуратури та спецслужби затримали адвоката.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчі дії тривають.