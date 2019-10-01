Зеленський призначив уповноваженого із земельних питань

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 17:14
Роман Лещенко
agroportal.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента України із земельних питань.

Джерело: прес-служба президента України.

Дослівно у повідомленні: "Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим Президента України із земельних питань (поза штатом). 1 жовтня глава держави підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому".

 
president.gov.ua

Деталі: Роман Лещенко засновник і керівник групи компаній "Агродар". Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права. Є депутатом Жашківської районної ради.

Нагадуємо:

  • Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
  • Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.
  • Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.
  • Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.
  • Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни
  • Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Теми: земля Зеленський


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