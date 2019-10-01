Зеленський призначив уповноваженого із земельних питань

Деталі: Роман Лещенко засновник і керівник групи компаній "Агродар". Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права. Є депутатом Жашківської районної ради.

Дослівно у повідомленні: "Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим Президента України із земельних питань (поза штатом). 1 жовтня глава держави підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому".

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