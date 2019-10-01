Зеленський призначив уповноваженого із земельних питань
Вівторок, 1 жовтня 2019, 17:14
Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента України із земельних питань.
Джерело: прес-служба президента України.
Дослівно у повідомленні: "Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим Президента України із земельних питань (поза штатом). 1 жовтня глава держави підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому".
Деталі: Роман Лещенко засновник і керівник групи компаній "Агродар". Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права. Є депутатом Жашківської районної ради.
Нагадуємо:
- Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
- Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.
- Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.
- Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.
- Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни
- Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.
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