Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський призначив уповноваженого із земельних питань

Вівторок, 1 жовтня 2019, 17:14
Роман Лещенко
agroportal.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента України із земельних питань.

Джерело: прес-служба президента України.

Дослівно у повідомленні: "Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим Президента України із земельних питань (поза штатом). 1 жовтня глава держави підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому".

 
president.gov.ua

Деталі: Роман Лещенко засновник і керівник групи компаній "Агродар". Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права. Є депутатом Жашківської районної ради.

Нагадуємо:

  • Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
  • Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.
  • Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.
  • Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.
  • Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни
  • Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

Читайте також: Ринок землі Зеленського. Яким він буде

"Українська правда" у Threads

Теми: земляЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
земля
Депутати готуються скасувати право постійного користування державними с/г землями
Арештовано землі на острові Муромець в Києві, незаконно забудовані за сприяння радника Кличка
Уряду радять звернути увагу, що землі в Україні продаються за свідомо заниженими цінами
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: