В Україні по-новому випробують військові машини: їм влаштують змагання

Українські військові проведуть демонстраційний показ нових і модернізованих зразків автомобільної та бронетанкової техніки для Збройних Сил для перевірки її характеристик.

Джерело: Рада національної безпеки та оборони

Пряма мова заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса: "За підтримки нового керівництва "Укроборонпрому" та начальника Генерального штабу ЗСУ в максимально короткі терміни буде організовано та проведено змагання серед військових автомобілів та бойових броньованих колісних машин з перевірки заявлених характеристик техніки, надійності та унеможливлення у майбутньому обвинувачень в лобіюванні тих чи інших інтересів при закупівлі техніки".

Деталі: Програма показу передбачатиме три етапи: подолання перешкод на автодромі заводу КрАЗ; марш на Житомирський полігон; подолання природних перешкод на полігоні у комплексі зі стрільбою вдень і вночі. Всі етапи змагань фільмуватимуться з землі та з повітря.

За словами Кривоноса, контролювати чесність змагань будуть представники видів Збройних Сил України – ті, хто потім буде експлуатувати зразки та техніку в "полях".

Після завершення показу зразків автомобільної та бронетанкової техніки заплановано "відкрите об'єктивне підведення підсумків".