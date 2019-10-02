Трамп пропонував стріляти по ногах нелегальним мігрантам із Мексики – ЗМІ

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Середа, 2 жовтня 2019, 04:50

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах пропонував дозволити солдатами стріляти в ноги незаконним мексиканським мігрантам, хотів провести електрифікацію прикордонної стіни та облаштувати на ній гострі шпилі.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як повідомляє видання, під час спілкування з дюжиною наближених співробітників адміністрації Трампа підтвердилась інформація про такі "ідеї" президента.

Згідно інформації, ці пропозиції були озвучені у березні цього року у овальному кабінеті Білого дому. Президент був рішуче налаштований вжити будь-яких заходів щоб вирішити проблему з мігрантами. 

У приватному порядку Трамп говорив про заходи з укріплення прикордонної стіни: заповнити траншею на кордоні водою та запустити туди крокодилів, пустити струм по стіні та встановити гострі шипи, які б могли проникати в людське тіло. 

Після нагадування очільнику США, що стріляти по мігрантам незаконно, Трамп запропонував цілити лише в ноги, щоб уповільнити їх рух. На що радники знову сказали йому, що так не можна.

Нагадаємо:

  • У лютому президент США Дональд Трамп запровадив у країні надзвичайний стан, щоб отримати більше грошей для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Українська правда

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Теми: Трамп США міграція


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