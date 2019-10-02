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Окупанти стверджують, що українці масово відпочивають у Криму

Середа, 2 жовтня 2019, 08:19

Голова комітету з туризму, курортів і спорту в парламенті анексованого Росією Криму Олексій Черняк заявив, що Крим із початку 2019 року відвідало близько мільйона туристів з України.

Джерело: російський пропагандистський ресурс "РИА Новости"

Пряма мова: "Через пункти пропуску лише за перші вісім місяців поточного року до Криму прибуло 900 тисяч туристів із України".

За його словами, кримські курорти затребувані в українських туристів в оксамитовий сезон і на новорічні свята.

"Кримські курорти залишаються традиційним місцем масового відпочинку українських туристів, для яких Крим став регіоном комфортного, безпечного і доступного відпочинку", – заявив Черняк.

Деталі: Російський ресурс не наводить інших статистичних чи порівняльних даних про туризм у Криму.

Передісторія:

  • Росія анексувала український Крим на початку 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні після "Революції гідності" та прикрившись незаконним "референдумом".
  • Згодом Україна припинила будь-яке сполучення громадським транспортом із анексованою АРК.

Теми: КриманексіятуризмРосія
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