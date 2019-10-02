Зловмисник під час затримання поранив двох КОРДівців: його убили

Спецпризначенці ліквідували зловмисника, який під час затримання відкрив вогонь із двох пістолетів і поранив двох співробітників КОРД на Київщині.

Джерело: поліція Києва.

Дослівно: "У ході затримання правопорушника, котрий десять днів тому на Оболоні стріляв у спецпризначенців, вогнепальні поранення отримали двоє працівників КОРДу. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу".

Деталі: Чоловіка розшукували після того, як 22 вересня він під час перевірки документів в Оболонському районі Києва стріляв у правоохоронців і втік. З’ясувалося, що правопорушник – громадянин Грузії, засуджений на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї.

Поліція встановила, що він може переховуватися у селі Хотянівка на Київщині.

Вранці 2 жовтня провели спецоперацію для затримання чоловіка.

Але, коли правоохоронці підійшли до будівельного вагончика, де міг перебувати розшукуваний, і запропонували йому здатися, чоловік почав стріляти із двох пістолетів і поранив двох спецпризначенців.

У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця.

Поранених спецпризначенців доставили у лікарню для надання необхідної допомоги.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.