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Зловмисник під час затримання поранив двох КОРДівців: його убили

Середа, 2 жовтня 2019, 10:03

Спецпризначенці ліквідували зловмисника, який під час затримання відкрив вогонь із двох пістолетів і поранив двох співробітників КОРД на Київщині.

Джерело: поліція Києва.

Дослівно: "У ході затримання правопорушника, котрий десять днів тому на Оболоні стріляв у спецпризначенців, вогнепальні поранення отримали двоє працівників КОРДу. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу". 

 

Деталі: Чоловіка розшукували після того, як 22 вересня він під час перевірки документів в Оболонському районі Києва стріляв у правоохоронців і втік. З’ясувалося, що правопорушник – громадянин Грузії, засуджений на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї.

Поліція встановила, що він може переховуватися у селі Хотянівка на Київщині.

Вранці 2 жовтня провели спецоперацію для затримання чоловіка.

Але, коли правоохоронці підійшли до будівельного вагончика, де міг перебувати розшукуваний, і запропонували йому здатися, чоловік почав стріляти із двох пістолетів і поранив двох спецпризначенців. 

 

У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця.

Поранених спецпризначенців доставили у лікарню для надання необхідної допомоги.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.

Українська правда
Теми: поліціяКиївська область
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