Помпео підтвердив свою присутність при розмові Трампа і Зеленського

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Середа, 2 жовтня 2019, 16:04

Держсекретар США Майк Помпео 2 жовтня підтвердив, що він слухав телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я був при телефонній розмові", - сказав Помпео журналістам під час пресконференції в Римі.

Помпео каже, що бесіда "була у контексті" зовнішньополітичних цілей США щодо України, які є "надзвичайно послідовними", зокрема це протидія російській агресії в регіоні, зміцнення української економіки та "допомога українцям у викоріненні корупції та хабарництва" з їхньої бюрократії.

"Цим опікуються чиновники Державного департаменту, яких я маю честь очолювати, і ми це будемо продовжуватимемо робити, навіть поки триває весь цей шум", - сказав Помпео.

Зауваження найвищого дипломата в Америці прозвучали на тлі його протистояння з головами трьох комітетів парламенту, які в п'ятницю виписали йому повістку щодо документів, пов'язаних із намаганнями Трампа спонукати українців до розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина.

Але Помпео у вівторок дав відсіч законотворцям, сигналізуючи в листі, що він не буде виконувати їхній запит на матеріали чи слухання вищих посадових осіб Державного департаменту, визнаних важливими учасниками скандалу.

У відповідь голови спільною заявою попередили Помпео, що "будь-які зусилля з метою залякування свідків або перешкоджання їм розмовляти з Конгресом - зокрема працівників Державного департаменту - є незаконними, і це буде свідченням перешкоджання слідству щодо імпічменту".

Очікується, що 2 жовтня генеральний інспектор Держдепартаменту США проведе "терміновий" брифінг для співробітників декількох комітетів Палати представників і Сенату, який буде присвячений Україні.

Уже в четвер, 3 жовтня, перед конгресменами виступить колишній спецпредсставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який оголосив про відставку минулого тижня.

Колишня посол США в Україні Марі Йованович, яка до завершення терміну її повноважень була відкликана в травні 2019 року, також буде свідчити на спільному засіданні комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ та загального нагляду. Конгресмени заслухають Йованович 11 жовтня.

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Теми: США Трамп Зеленський імпічмент


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