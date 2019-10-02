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При нападі у фінському училищі загинула українка

Середа, 2 жовтня 2019, 16:53

У результаті нападу в училищі у фінському місті Куопіо загинула молода жінка українського походження. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Жертва мешкала в Куопіо разом зі своїм цивільним чоловіком і вчилася в професійному училищі Savon ammattiopisto.

Ця інформація підтверджена з двох різних джерел, хоча Центральна кримінальна поліція поки не коментує ні особистість, ні вік, ні походження жертви.

В результаті нападу, який стався 1 жовтня в професійному училищі, розташованому в торговому центрі Herman, загинула одна людина, десять осіб, зокрема нападник, отримали поранення. Майже всі потерпілі - жіночої статі. Шестеро осіб досі перебувають у лікарні.

Підозрюваний у скоєнні нападу використовував під час нападу холодну зброю, що нагадує шаблю.

Підозрюваний - студент училища 1994 року народження, громадянин Фінляндії, корінний фін. Раніше він не мав проблем із законом.

Поліція при затриманні застосувала вогнепальну зброю. Підозрюваний отримав важкі травми. Його прооперували, і тепер він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. У поліції не було можливості допитати підозрюваного, і мотив злочину невідомий. 

Також стало відомо, що поліцейський, який стріляв в підозрюваного сам отримав легкі поранення від холодної зброї. Зловмисник при собі мав і вогнепальну зброю, але поліція не коментує, яку саме.

У приміщенні торгового центру, де тимчасово розміщені аудиторії училища, перед нападом виникла невелика пожежа в результаті підпалу, влаштованого підозрюваним. Пожежу швидко загасили.

"Українська правда" у Threads

Теми: Фінляндіявбивствонадзвичайна подія
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