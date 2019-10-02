Стало відомо, коли планують запустити Шулявський міст

6542 перегляди
Середа, 2 жовтня 2019, 17:05

У грудні планують відкрити рух автотранспорту новим Шулявським мостом у Києві.

Джерело: Прес-служба Київради

Деталі: Підрядники повідомили меру Віталію Кличко, що встановлять конструкції мосту на тимчасові опори на початку листопада.

А в кінці грудня планують відкрити рух автотранспорту новим мостом. 

Пряма мова головного інженера Віталія Чеберяка: "На сьогодні зібрали три прогони з металоконструкцій. Два з них вже встановлені на тимчасові опори там, де і будуть стояти. Третій прогін – над проспектом Перемоги – ми плануємо встановити на тимчасові опори 11-13 жовтня, тобто в наступні вихідні".

Він додав, що на час монтажу третього прогону рух транспорту проспектом Перемоги перекриватимуть.

Також, за словами підрядників, паралельно тривають роботи з облаштування підпірної стіни з боку заводу "Більшовик". Її довжина – близько 90 метрів, висота – майже 8 метрів.

Наразі на об’єкті працює 45 фахівців.

Передісторія:

  • Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року. 
  • До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
  • За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ Віталій Кличко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Возьми меня в свой плен": як у Києві "відтанцювали" день літніх людей 2 жовтня 2019, 14:57
Офіс на Банковій за 5 млн присвоїв колишній нардеп – джерело 1 жовтня 2019, 18:38
Закон про столицю: комітет віддав перевагу проекту Ткаченка, Кличко проти 1 жовтня 2019, 18:03
Усі новини
Головні новини
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Путін розповів, чого чекає від Зеленського
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ
Усі новини
Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

мандри

8 простих порад, як уникнути проблем з кишківником під час подорожі