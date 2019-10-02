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Стало відомо, коли планують запустити Шулявський міст

Середа, 2 жовтня 2019, 17:05

У грудні планують відкрити рух автотранспорту новим Шулявським мостом у Києві.

Джерело: Прес-служба Київради

Деталі: Підрядники повідомили меру Віталію Кличко, що встановлять конструкції мосту на тимчасові опори на початку листопада.

А в кінці грудня планують відкрити рух автотранспорту новим мостом. 

Пряма мова головного інженера Віталія Чеберяка: "На сьогодні зібрали три прогони з металоконструкцій. Два з них вже встановлені на тимчасові опори там, де і будуть стояти. Третій прогін – над проспектом Перемоги – ми плануємо встановити на тимчасові опори 11-13 жовтня, тобто в наступні вихідні".

Він додав, що на час монтажу третього прогону рух транспорту проспектом Перемоги перекриватимуть.

Також, за словами підрядників, паралельно тривають роботи з облаштування підпірної стіни з боку заводу "Більшовик". Її довжина – близько 90 метрів, висота – майже 8 метрів.

Наразі на об’єкті працює 45 фахівців.

Передісторія:

  • Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року. 
  • До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
  • За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".

Українська правда

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Теми: КиївВіталій Кличко
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