Стало відомо, коли планують запустити Шулявський міст

У грудні планують відкрити рух автотранспорту новим Шулявським мостом у Києві.

Джерело: Прес-служба Київради

Деталі: Підрядники повідомили меру Віталію Кличко, що встановлять конструкції мосту на тимчасові опори на початку листопада.

А в кінці грудня планують відкрити рух автотранспорту новим мостом.

Пряма мова головного інженера Віталія Чеберяка: "На сьогодні зібрали три прогони з металоконструкцій. Два з них вже встановлені на тимчасові опори там, де і будуть стояти. Третій прогін – над проспектом Перемоги – ми плануємо встановити на тимчасові опори 11-13 жовтня, тобто в наступні вихідні".

Він додав, що на час монтажу третього прогону рух транспорту проспектом Перемоги перекриватимуть.

Також, за словами підрядників, паралельно тривають роботи з облаштування підпірної стіни з боку заводу "Більшовик". Її довжина – близько 90 метрів, висота – майже 8 метрів.

Наразі на об’єкті працює 45 фахівців.

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