Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"

Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення трьох заступників міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського.

Джерело: прес-служба Мінстерства культури, молоді та спорту України

Деталі: першим заступником міністра призначений Анатолій Максимчук (закінчив НТУ "Київський політехнічний інститут" та Києво-Могилянську бізнес-школу, працював заступником генерального директора ТОВ "Старлайт Медіа").

Заступниками міністра призначені екс-депутатка від "Самопомочі" Ірина Подоляк ( закінчила Львівський національний університет ім. Франка, була першим заступником голови комітету з питань культури і духовності Верховної Ради VIII скликання) та Володимир Шумілін (закінчив Київський національний університет ім. Т.Г Шевченка та Міжнародний інститут менеджменту, засновник групи компаній АТМ, яка займається проектуванням та будівництвом спортивних споруд).

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