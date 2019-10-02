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Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"

Середа, 2 жовтня 2019, 17:09
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з Самопомочі

Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення трьох заступників міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського.

Джерело: прес-служба Мінстерства культури, молоді та спорту України

Деталі: першим заступником міністра призначений Анатолій Максимчук (закінчив НТУ "Київський політехнічний інститут" та Києво-Могилянську бізнес-школу, працював заступником генерального директора ТОВ "Старлайт Медіа").

Заступниками міністра призначені екс-депутатка від "Самопомочі" Ірина Подоляк ( закінчила Львівський національний університет ім. Франка, була першим заступником голови комітету з питань культури і духовності Верховної Ради VIII скликання) та Володимир Шумілін (закінчив Київський національний університет ім. Т.Г Шевченка та Міжнародний інститут менеджменту, засновник групи компаній АТМ, яка займається проектуванням та будівництвом спортивних споруд).

Нагадаємо:

  • 29 серпня Верховна Рада України призначила Володимира Бородянського на посаду міністра культури, молоді та спорту України. З 2012 по 2018 роки він очолював медіагрупу StarLightMedia, що належить олігарху Віктору Пінчуку.

"Українська правда" у Threads

Теми: МінкультуриСамопомічПінчук
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