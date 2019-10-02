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Компанія з орбіти Коломойського почала імпорт електроенергії з Росії

Середа, 2 жовтня 2019, 17:48

Україна 1 жовтня 2019 року відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в операторі системи передачі НЕК "Укренерго".

У компанії нагадали, що відповідно до ст. 38 і 39 закону "Про ринок електроенергії" ОСП зобов'язаний надавати недискримінаційний доступ до перетину.

За даними агентства, 1 жовтня імпорт електроенергії з РФ рівним графіком потужністю 100 МВт здійснювало ТОВ "Юнайтед Енерджі".

"Юнайтед Енерджі" в 2019 році уклало кілька контрактів на поставку газу АТ "Дніпроазот" (входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського), а в серпні-вересні поточного року брала участь в торгах на поставку електроенергії для об'єктів "Прикарпаттяобленерго" братів Суркісів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 вересня схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства.

Герус пояснив необхідність своєї правки поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни, що може привести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

Комерційний імпорт е/е в Україну з РФ в останній раз здійснювався в 2015 році за укладеним між "Укрінтеренерго" і "Інтер РАО" договору для подальшої її передачі в окупований Крим.

Контракт діяв протягом 2015 року та передбачав рівномірний графік поставок об'ємом до 1,5 ГВт. Надалі він не був продовжений.

Україна в 2014 році імпортувала 178 млн кВт-год електроенергії з Росії, в 2015 році - 2,295 млрд кВт-год.

В останні роки комерційний імпорт е/е з РФ в Україну не здійснювався, були лише невеликі технологічні перетоки, пов'язані з паралельною роботою ОЕС України з енергосистемами суміжних країн (враховується за контрактами ДП "Енергоринок").

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийенергетикаРосіяімпорт
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