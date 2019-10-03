Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нові парафії приєдналися до ПЦУ

Четвер, 3 жовтня 2019, 02:57

Впродовж вересня чотири релігійні громади завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України.

Джерело: Facebook ПЦУ.

"4 релігійні громади на Сумщині, Закарпатті, Рівненщині та Вінниччині впродовж минулого місяця завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України. Тож поступово, але впевнено наша церковна родина збільшується та міцнішає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні ПЦУ нараховує 7 000 парафій.

"Вдячні нашим вірянам за довіру та утвердження надії в об’єднання усього українського православ’я. Наша Церква відкрита для всіх", - наголосили в ПЦУ.

Читайте також: 

Автокефалія Православної Церкви України: як це було

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Теми: церкваКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
церква
Церковники МП поставили у лаврі скриньку для збору на заставу митрополита Павла
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву в Карвасарах на Хмельниччині
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: