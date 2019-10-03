Нові парафії приєдналися до ПЦУ

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Четвер, 3 жовтня 2019, 02:57

Впродовж вересня чотири релігійні громади завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України.

Джерело: Facebook ПЦУ.

"4 релігійні громади на Сумщині, Закарпатті, Рівненщині та Вінниччині впродовж минулого місяця завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України. Тож поступово, але впевнено наша церковна родина збільшується та міцнішає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні ПЦУ нараховує 7 000 парафій.

"Вдячні нашим вірянам за довіру та утвердження надії в об’єднання усього українського православ’я. Наша Церква відкрита для всіх", - наголосили в ПЦУ.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

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Теми: церква Київ


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