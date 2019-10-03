Поляки затримали українця, якого 14 років розшукував Інтерпол

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Четвер, 3 жовтня 2019, 04:38

На пункті пропуску Медика-Шегині (Львівська область) затримали громадянина України, якого 14 років на терені 190 країн світу розшукував Інтерпол.

Джерело: Польське радіо.

У вівторок польські прикордонники у пункті пропуску Медика затримали 32-річного громадянина України, якого розшукували у 190 країнах світу за підозрою у вбивстві.

За словами речниці прикордонної служби Ельжбєти Пікор, під час паспортного контролю польські прикордонники з’ясували, що українця розшукує Інтерпол. 

Згідно із процедурою, чоловіка затримали та передали поліції. Його подальшу долю вирішить суд, після чого його мають екстрадувати в Україну.

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Теми: Польща кордон


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