ООС: 30 обстрілів, стріляли з протитанкового ракетного комплексу

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Четвер, 3 жовтня 2019, 07:23

02 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: звіт ООС.

Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 17 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення",-доповіли військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

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Теми: Донбас війна Росія


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