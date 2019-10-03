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Чиновники Балаклії отримують 20-30% "відкату" з ремонтних робіт – СБУ

Четвер, 3 жовтня 2019, 10:19

Харківські правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо розкрадання бюджетних коштів чиновниками Балаклійської міськради.

Джерело: Харківський антикорупційний центр із посиланням на ухвалу Балаклійського районного суду Харківської області від 27 вересня 2019 року

Деталі: Співробітники СБУ передали матеріали щодо виявлених схем до поліції. За даними правоохоронців, чиновники організували схему розкрадання коштів із місцевого бюджету під час проведення ремонтних та інших робіт на території м. Балаклія.

Різноманітні ремонтні роботи проводилися ФОП без укладання відповідних договорів та підписання актів прийому виконаних робіт. Після того, як роботи вже були виконані, підписувалися угоди та закривалися акти виконаних робіт із завищенням цін.

Дослівно з ухвали суду: "Кошти, отримані таким чином, розподіляються між учасниками зазначеної схеми. Зокрема службові особи Балаклійської міської ради отримують близько 20-30% виділених таким чином з бюджету коштів, так званий "відкат".

Серед підозрілих об’єктів слідчі називають поточний ремонт дороги по вул. Грушевського вартістю 199,5 тис. грн. Підрядником був ФОП Блудов Валерій Володимирович.

Всього Блудов отримав від Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури Балаклійської міськради 21 підряд на загальну суму 2,4 млн. грн.

Мером міста Балаклія є Іван Столбовий.

За даними Харківського антикорупційного центру, вартість робіт під час аварійно-відновлювальних робіт у Балаклії була завищена вдвічі.

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Теми: Харківська областьбюджеткриміналСБУмісцева влада
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