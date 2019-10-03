ФБР через Facebook шукає російськомовних інформаторів

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) запустило в соціальній мережі Facebook рекламу з картинками російською мовою, із закликом ділитися зі спецслужбою інформацією про можливі загрози безпеці.

Джерело: facebook-сторінка FBI - Federal Bureau of Investigation

Деталі: ФБР розмістило в соціальній мережі facebook 3 платних оголошення англійською мовою з закликом до громадськості повідомляти спецслужбі інформацію про ймовірні загрози. При цьому до оголошень прикріплені зображення з написами російською мовою.

Дослівно в рекламних оголошеннях англійською мовою: "ФБР збирає кращі розвіддані для боротьби із загрозами, використовуючи інформацію, надану громадськістю. Якщо у вас є інформація, яка може допомогти ФБР, відвідайте нас".

На одному з прикріплених зображень написано російською мовою: "Время наводить мосты", на іншому - "Не пора ли вам сделать свой ход?". Ще одне зображення містить напис російською мовою з помилками: "Ради вашего будущего ради будущего, вашй семъи!".

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