Розкрадання мільйонів з "Укрзалізниці": оголосили підозру екс-нардепу БПП

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили колишньому народному депутату та ще 2 особам про підозру у завданні 20 млн грн збитків "Укразалізниці"

Джерело: прес-служба НАБУ

Дослівно: "2 жовтня 2019 року детективни Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили трьом особам про підозру у завданні 20 млн грн ДП "Укрзалізничпостач" (з грудня 2015 року – філія АТ "Укрзалізниця", ) та замаху на заволодіння ще 44 млн грн цього ж ДП."

Деталі: Йдеться про екснародного депутата від БПП Валерія Іщенка, його фінансового радника та Михайла Бейліна - експозаштатного радника Глави Адміністрації Президента України в 2015 – 2016 роках.

В Бюро зазначили, що місцезнаходження двох останніх осіб не встановлено.

За версією слідства, у 2015 році приватний підприємець звернувся до Іщенка з проханням у сприянні організації схеми постачання метизної продукції на "Укрзалізницю" за вдвічі завищеними цінами. Нардеп погодився сприяти у вчиненні злочину, зокрема порадами, фінансовими ресурсами та своїми діловими зв’язками.

У цей же час його помічник також долучається до вчинення злочину, — виконує доручення нардепа щодо фінансів та консультує інших учасників схеми.

Слідчі з’ясували, що Іщенко також звернувся до Бейліна, аби він здійснив вплив на службових осіб ДП "Укрзалізничпостач".

Службовці ДП мали забезпечити перемогу на торгах та укладення договору постачання метизної продукції за бажаною для учасників злочину ціною. В результаті, за домовленістю, службові особи "УЗ" допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові.

Внаслідок цього, за версією слідства, "Укрзалізниці" було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали у січні 2016 року.

В жовтні - листопаді 2016 року повідомлено про підозру колишньому в.о. керівника філії ДП "Укрзалізничпостач", а також організатору злочину – бенефіціару ТОВ "Інкомм", який, у зв’язку із втечею від слідства був оголошений у міжнародний розшук. В березні 2017 року справу скерували на розгляд до Солом’янського районного суду м.Києва.

Що було раніше: НАБУ розслідувало розкрадання понад 20 млн грн "Укрзалізниці". Схема проста: держпідприємству продавали метизну продукцію (гвинти, болти, гайки тощо) за завищеними цінами.

Майже всі учасники цієї схеми отримали обвинувачення, їхні справи скеровані до суду. Окрім цього, детективи встановили, що одним із організаторів розкрадань є народний депутат Валерій Іщенко.

Від 2017 року щодо нього розслідується окрема справа. За версією слідства, нардеп контролював групу підприємств, які використовувалися у схемі.

Проте подання на притягнення Іщенка загальмували прокурори САП.