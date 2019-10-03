Міністр фінансів планує судитися з НАЗК

Міністр фінансів Оксана Маркарова оскаржуватиме в суді складену щодо неї Національним агентством з питань запобігання постанову про подання недостовірних даних у декларації за 2017 рік.

Джерело: Facebook-сторінка Маркарової

Пряма мова: "Перевірено 3 роки: 2015, 2016, 2017 роки.

Складено щодо мене один протокол за 2017 рік про адмінпорушення щодо "недостовірної", на думку НАЗК, вартості декларування квартири, моєї зарплати в Мінфіні і грошових коштів на рахунках та деяких незначних доходів загалом на суму більше 100, але меншу 250 мінімумів.

З протоколом не погоджуюсь, тому готуюсь надавати ці ж самі пояснення в суді.

При цьому все задекларовано, конфліктів інтересів не виявлено. Питання як і попереднього разу – методологічні".

Передісторія: