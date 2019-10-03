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Міністр фінансів планує судитися з НАЗК

Четвер, 3 жовтня 2019, 13:45

Міністр фінансів Оксана Маркарова оскаржуватиме в суді складену щодо неї Національним агентством з питань запобігання постанову про подання недостовірних даних у декларації за 2017 рік.

Джерело: Facebook-сторінка Маркарової

Пряма мова: "Перевірено 3 роки: 2015, 2016, 2017 роки.

Складено щодо мене один протокол за 2017 рік про адмінпорушення щодо "недостовірної", на думку НАЗК, вартості декларування квартири, моєї зарплати в Мінфіні і грошових коштів на рахунках та деяких незначних доходів загалом на суму більше 100, але меншу 250 мінімумів.

З протоколом не погоджуюсь, тому готуюсь надавати ці ж самі пояснення в суді.

При цьому все задекларовано, конфліктів інтересів не виявлено. Питання як і попереднього разу – методологічні".

Передісторія:

  • 26 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запросило Маркарову прийти до відомства 3 жовтня для складення протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.
  • Оксана Маркарова до 2014 року працювала в інвестиційній групі ІТТ. У березні 2015 року стала заступником міністра фінансів, а у квітні 2016 року – першим заступником міністра фінансів. 8 червня 2018 року, у зв'язку з відставкою Олександра Данилюка, її призначили в.о. міністра фінансів України. 22 листопада 2018 року Маркарова стала міністром фінансів і була перепризначена на посаду новою владою 29 серпня 2019 року.

Теми: НАЗКдеклараціїМінфін
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