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"Двадцять тисяч доларів за печінку": лікар-трансплантолог погорів на хабарі

Четвер, 3 жовтня 2019, 17:09

Прокуратура спільно з СБУ і поліцією затримали у Києві на хабарі у 20 тисяч доларів завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту Трансплантології НАМНУ.

Джерело: прес-служба столичної прокуратури

Дослівно: "Лікар-трансплантолог був викритий "на гарячому" під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта у розмірі 20 000 доларів США за проведену раніше операцію з трансплантації печінки та подальше лікування і реабілітацію".

 

Деталі: У ході проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого та у його помешканнях вилучили предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти у сумі понад 60 тисяч доларів США.

Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст.368 КК України. Слідчі дії наразі тривають.

Українська правда

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Теми: хабар
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