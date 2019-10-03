Трамп підтвердив, що хотів би розслідування Україною дій Байдена

Президент США Дональд Трамп публічно закликав Китай і Україну провести розслідування діяльності Джо і Хантера Байденів.

Про це він заявив на спеціальній пресконференції на подвір’ї Білого дому у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

"Китай повинен почати розслідування щодо Байденів", – заявив Трамп.

"Те, що сталося в Китаї, майже так само погано, як і те, що сталося з Україною", - додав він.

Коли його запитали, чи просив він Китай розглянути справу Байдена, Трамп відповів: "Я цього не робив".

До четверга Трамп не закликав до розслідування цього питання.

Незважаючи на звинувачення Трампа, не виявлено жодних доказів корупції з боку колишнього віцепрезидента або його сина.

Трамп заявив у четвер, що він як і раніше хоче, щоб Україна провела "серйозне розслідування" щодо Джо і Хантера Байдена.

"Я думаю, що якщо б вони були чесні в цьому, вони почали б серйозне розслідування щодо Байденів", - сказав він, додавши: "Вони повинні розслідувати дії Байденів".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не проводитиме жодних розслідувань за наказом інших країн.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Європейська правда