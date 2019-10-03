Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп підтвердив, що хотів би розслідування Україною дій Байдена

Четвер, 3 жовтня 2019, 19:35

Президент США Дональд Трамп публічно закликав Китай і Україну провести розслідування діяльності Джо і Хантера Байденів.

Про це він заявив на спеціальній пресконференції на подвір’ї Білого дому у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

"Китай повинен почати розслідування щодо Байденів", – заявив Трамп.

"Те, що сталося в Китаї, майже так само погано, як і те, що сталося з Україною", - додав він.

Коли його запитали, чи просив він Китай розглянути справу Байдена, Трамп відповів: "Я цього не робив".

До четверга Трамп не закликав до розслідування цього питання.

Незважаючи на звинувачення Трампа, не виявлено жодних доказів корупції з боку колишнього віцепрезидента або його сина.

Трамп заявив у четвер, що він як і раніше хоче, щоб Україна провела "серйозне розслідування" щодо Джо і Хантера Байдена.

"Я думаю, що якщо б вони були чесні в цьому, вони почали б серйозне розслідування щодо Байденів", - сказав він, додавши: "Вони повинні розслідувати дії Байденів".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не проводитиме жодних розслідувань за наказом інших країн.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: