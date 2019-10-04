Літак Ан-12 здійснив аварійну посадку поблизу Львова: є загиблі

82649 переглядів
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 08:48

Транспортний літак Ан-12 зник з радарів при заході на посадку, а пізніше аварійно сів неподалік від Львова. За попередніми даними, є загиблі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, аеропорт "Львів", депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк у Facebook.

Дослівно: "4 жовтня о 07:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку".

Деталі: О 07:46 літак Ан-12 знайшли на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги. 

 

Горіння не спостерігається. Наразі триває вивільнення екіпажу із пошкодженого літака.  

 
фОТО З fACEBOOK Ігоря Зінкевича

На місці працює 41 рятувальник та 7 одиниць техніки. 

 
фОТО З fACEBOOK Ігоря Зінкевича

За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, на борту літака перебували 7 осіб екіпажу та один пасажир, є постраждалі і загиблі

 
фОТО З fACEBOOK Ігоря Зінкевича

У львівському аеропорту повідомили, що вантажний Ан 12 летів з Віго (Іспанія) на Стамбул (Туреччина). Він мав сісти в аеропорту "Львів" на дозаправку. Зв'язок з екіпажем зник о 6:45.

Наразі смуга закрита на зліт і посадку.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, також повідомляє, що за попередніми даними, є загиблі.

За його словами, після втрати зв’язку з екіпажем на аеродромі "Львів" оголосили сигнал "Тривога" і повідомили рятувальні служби.

Лавренюк додав, що літак здійснив аварійну посадку, тому що у нього закінчилось пальне.

Наразі розпочате розслідування події.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Львів авіа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У літака Ан-12 закінчилось пальне, 5 загиблих – міністр 4 жовтня 2019, 09:45
Місія здійсненна: Том Круз після Києва засвітився в Одесі та Львові 2 жовтня 2019, 17:20
Будівельний кран упав на ТЦ у Львові: постраждала людина 26 вересня 2019, 11:00
Усі новини
Головні новини
ДБР оголосило підозру Пашинському 
Шаройко, якого засудили в Білорусі, вже вдома – Зеленський
У лікаря-трансплантолога вилучили майже мільйон доларів, оголошено підозру
Рада затвердила новий склад ЦВК від Зеленського
Усі новини
Кіно

Кіно в жовтні: "Джокер", "Захар Беркут", нова комедія Вуді Аллена і ще три фільми

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні