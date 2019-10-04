Літак Ан-12 здійснив аварійну посадку поблизу Львова: є загиблі
Транспортний літак Ан-12 зник з радарів при заході на посадку, а пізніше аварійно сів неподалік від Львова. За попередніми даними, є загиблі.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, аеропорт "Львів", депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк у Facebook.
Дослівно: "4 жовтня о 07:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку".
Деталі: О 07:46 літак Ан-12 знайшли на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.
Горіння не спостерігається. Наразі триває вивільнення екіпажу із пошкодженого літака.
На місці працює 41 рятувальник та 7 одиниць техніки.
За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, на борту літака перебували 7 осіб екіпажу та один пасажир, є постраждалі і загиблі.
У львівському аеропорту повідомили, що вантажний Ан 12 летів з Віго (Іспанія) на Стамбул (Туреччина). Він мав сісти в аеропорту "Львів" на дозаправку. Зв'язок з екіпажем зник о 6:45.
Наразі смуга закрита на зліт і посадку.
Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, також повідомляє, що за попередніми даними, є загиблі.
За його словами, після втрати зв’язку з екіпажем на аеродромі "Львів" оголосили сигнал "Тривога" і повідомили рятувальні служби.
Лавренюк додав, що літак здійснив аварійну посадку, тому що у нього закінчилось пальне.
Наразі розпочате розслідування події.
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