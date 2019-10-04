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Рада затвердила новий склад ЦВК від Зеленського

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 11:22
Рада затвердила новий склад ЦВК від Зеленського
Укрінформ

Верховна Рада затвердила кандидатури 17 членів Центральної виборчої комісії, подані президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Згідно з процедурою, за кожне прізвище народні депутати голосували окремо. Серед 17 кандидатур поданих президентом, 12 – представники, подані фракцією "Слуга народу", 2 висуванців "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Євросолідарності" та "Голосу".

Таким чином членами Центральної виборчої комісії стали:

Боярчук Оксана Борисівна ("Слуга народу"),

Буглак Юрій Олександрович, ("Європейська солідарність"),

Гатаулліна Олена Аухатівна ("Слуга народу"),

Гевко Андрій Євгенович ("Голос") ,

Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина"),

Грень Віталій Вячеславович ("Слуга народу"),

Діденко Олег Миколайович ("Слуга народу"),

Дубовик Сергій Олегович ("Опозиційна платформа – За життя"),

Євстігнєєв Андрій Сергійович ("Слуга народу"),

Єфремова Ірина Олексіївна ("Слуга народу"),

Кармаза Олександра Олександрівна ("Слуга народу"),

Любченко Павло Миколайович ("Слуга народу"),

Мірошниченко Юрій Романович ("Опозиційна платформа – За життя"),

Перепелюк Володимир Григорович ("Слуга народу"),

Плукар Віталій Володимирович ("Слуга народу"),

Постівий Сергій Олександрович ("Слуга народу"),

Фрицький Юрій Олегович ("Слуга народу").

Склад Центрвиборчкому затверджується на 7 років.

Представники парламентської опозиції обурились "надшвидкому" прийняттю рішення без обговорення, адже з часу подання президентом кандидатур минуло менше 24 годин.

Українська правда

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Теми: ЦВКВерховна РадаЗеленський
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