Рада затвердила новий склад ЦВК від Зеленського
Верховна Рада затвердила кандидатури 17 членів Центральної виборчої комісії, подані президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: засідання парламенту
Деталі: Згідно з процедурою, за кожне прізвище народні депутати голосували окремо. Серед 17 кандидатур поданих президентом, 12 – представники, подані фракцією "Слуга народу", 2 висуванців "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Євросолідарності" та "Голосу".
Таким чином членами Центральної виборчої комісії стали:
Боярчук Оксана Борисівна ("Слуга народу"),
Буглак Юрій Олександрович, ("Європейська солідарність"),
Гатаулліна Олена Аухатівна ("Слуга народу"),
Гевко Андрій Євгенович ("Голос") ,
Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина"),
Грень Віталій Вячеславович ("Слуга народу"),
Діденко Олег Миколайович ("Слуга народу"),
Дубовик Сергій Олегович ("Опозиційна платформа – За життя"),
Євстігнєєв Андрій Сергійович ("Слуга народу"),
Єфремова Ірина Олексіївна ("Слуга народу"),
Кармаза Олександра Олександрівна ("Слуга народу"),
Любченко Павло Миколайович ("Слуга народу"),
Мірошниченко Юрій Романович ("Опозиційна платформа – За життя"),
Перепелюк Володимир Григорович ("Слуга народу"),
Плукар Віталій Володимирович ("Слуга народу"),
Постівий Сергій Олександрович ("Слуга народу"),
Фрицький Юрій Олегович ("Слуга народу").
Склад Центрвиборчкому затверджується на 7 років.
Представники парламентської опозиції обурились "надшвидкому" прийняттю рішення без обговорення, адже з часу подання президентом кандидатур минуло менше 24 годин.