Більшість українців не хочуть легалізації казино – опитування

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 12:34

Більшість українців проти легалізації в Україні грального бізнесу.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг" проведеного 27-30 вересня

Дослівно: "Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без жодних обмежень, 27% – підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов".

Деталі: Жінки частіше від чоловіків відповідали, що не підтримують легалізацію грального бізнесу. Також проти легалізації частіше висловлювалися люди віком старше 51 року і малозабезпечені та бідні.

Опитування проводили серед населення від 18 років і старше. Опитали 2000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

 
 

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Передісторія:

  • Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Українська правда

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Теми: опитування суспільство


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