Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість українців не хочуть легалізації казино – опитування

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 12:34

Більшість українців проти легалізації в Україні грального бізнесу.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг" проведеного 27-30 вересня

Дослівно: "Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без жодних обмежень, 27% – підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов".

Деталі: Жінки частіше від чоловіків відповідали, що не підтримують легалізацію грального бізнесу. Також проти легалізації частіше висловлювалися люди віком старше 51 року і малозабезпечені та бідні.

Опитування проводили серед населення від 18 років і старше. Опитали 2000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

 
 

Читайте також: Зе! легалізує гральний бізнес. Що буде з лотереями, автоматами, букмекерами, покером та казино

Передісторія:

  • Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Українська правда
Теми: опитуваннясуспільство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
опитування
Після заколоту Пригожин втратив підтримку росіян, а до того міг тягатися з Путіним – ЗМІ
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Українці за кордоном бачать війну більш тривалою, ніж українці вдома – "Рейтинг"
Останні новини
01:48
відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: