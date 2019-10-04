Вихідні будуть з дощем, а понеділок – з мокрим снігом

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 13:22

На вихідних очікується холодна погода, з нічними морозами і дощем, у понеділок на півночі і заході прогнозують мокрий сніг.  

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook.

Пряма мова: "Вихідними і на початку наступного тижня в Україні буде холодно і навіть дуже холодно. Вдень +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля чи й до "мінусів", періодичні дощі, а в понеділок на Півночі та Заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг".

Деталі: 5 жовтня на південному сході і сході буде відносно тепло, але 6 жовтня там похолодає до +12+16 градусів.

5 жовтня у західних та північних областях очікують дощі, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпрі й районах аж до Харківщини прогнозують сильні дощі. На Донеччині очікується суха погода.

У Києві на вихідних буде холодно, вдень до +11+14, можливі локальні дощі.

7 жовтня буде особливо холодно, вночі до невеликого морозу, вдень +5+8 градусів.

Разом з тим, за прогнозом синоптика, потепління ще повернеться.

Українська правда

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Теми: погода


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