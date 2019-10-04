Рада дала право на прослушку НАБУ і ДБР, але закріпила імунітет нардепів

Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства", що в тому числі дає право НАБУ і ДБР на незалежну прослушку.

За відповідне рішення на засіданні парламенту 4 жовтня проголосували 330 народних депутатів.

У той же час для застосування негласних слідчих дій стосовно народних депутатів, як то обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, необхідна буде санкція Верховної Ради.

Центр протидії корупції вказує, що депутати залишили чинною фактичну депутатську недоторканність, незважаючи на скасування її в Конституції.

"З такими змінами до КПК, НАБУ не зможе прослуховувати та обшукувати депутатів без 226 голосів у Раді. Тобто скасування недоторканності в Конституції було популізмом і наразі нардепи не готові віддавати свій імунітет, хоча обіцяли це своїм виборцям", – коментує голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Також депутати залишили в чинній редакції "правки Лозового", якими залишаються в силі обмеження строків досудового розслідування.

За словами анти корупціонерів, це значно ускладнює розслідування, особливо складних економічних та корупційних злочинів. Крім того, значний час в таких випадках займають експертизи та отримання відповідей на запити від міжнародних правоохоронців. Все це унеможливлювало дотримання строків, а продовжити строки можна лише в слідчого судді, який може відмовити і "злити півторарічну роботу слідчих".

"З таким обмеженням розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади майже неможливо. Вони обмежують слідство в строках 1,5 роки до оголошення підозри. Однак іноді 2 роки можна лише чекати на інформацію запитів на міжнародну правову допомогу. Депутати фактично лише закріпили свій імунітет на рівні КПК, хоча виборцям обіцяли його скасувати", – додає Шабунін.

Окрім того, депутати залишили право скасовувати підозри через суд. За словами ЦПК, це лише створює зайвий механізм затягування справи. Сенс підозри в тому, що під час її оголошення слідчий просто офіційно інформує особу про розслідування щодо неї. Ця ж особа може будувати стратегію захисту, знаючи, у чому її підозрюють.

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Без "поправок Лозового". Чому скасування депутатської недоторканності неможливе без змін до КПК