США скасовують візи для громадян Польщі

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 18:17

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у п’ятницю, що офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У минулому місяці Трамп заявив, що США дуже скоро запросять Польщу до програми візових винятків.

Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.

Раніше повідомлялось, що відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3% - це необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.

Європейська правда

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Теми: США Польща візи


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