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Італія включила Україну до переліку "безпечних країн"

Субота, 5 жовтня 2019, 01:07

Уряд Італії включив Україну до переліку "безпечних країн", мігрантам з яких буде важко здобути право на притулок.

Джерело: Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, 4 жовтня, представив список "безпечних країн". 

"Мігрантів з цих країн вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортують, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхні життя дійсно перебувають під загрозою, заявив міністр юстиції Італії Альфредо Бонафеде", - йдеться в повідомленні.

До списку потрапили 13 країн: Україна, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс. 

Міністр додав, що третина всіх мігрантів, які просять притулку в Італії, походять саме з цих держав.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІталіяМіграційна служба
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