Італія включила Україну до переліку "безпечних країн"
Уряд Італії включив Україну до переліку "безпечних країн", мігрантам з яких буде важко здобути право на притулок.
Джерело: Deutsche Welle.
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, 4 жовтня, представив список "безпечних країн".
"Мігрантів з цих країн вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортують, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхні життя дійсно перебувають під загрозою, заявив міністр юстиції Італії Альфредо Бонафеде", - йдеться в повідомленні.
До списку потрапили 13 країн: Україна, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс.
Міністр додав, що третина всіх мігрантів, які просять притулку в Італії, походять саме з цих держав.
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