Місія ОБСЄ оприлюднила звіт по Донбасу

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Субота, 5 жовтня 2019, 03:46

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляють, що від початку року кількість підтверджених жертв серед цивільного населення становить 115 осіб.

Джерело: звіт місії ОБСЄ. 

Місія підтвердила інформацію про те, що впродовж звітного періоду кількість жертв серед цивільного населення з початку року становить 115 осіб: 16 загиблих і 99 поранених.

"У період із 16 до 29 вересня СММ зафіксувала понад 9 650 порушень режиму припинення вогню. У другій половині звітного періоду рівень насильства відповідав показнику, який було зафіксовано до дати набуття чинності заявою про підтвердження відданості припиненню вогню (у період із 23 до 29 вересня середньодобовий показник сягнув значення 886 порушень режиму припинення вогню)", - повідомляють в організації.

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Теми: Донбас ОБСЄ


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