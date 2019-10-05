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На Донбасі один боєць загинув, ще двоє отримали поранення

Субота, 5 жовтня 2019, 07:24

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще два військовослужбовці отримали поранення різного ступеня важкості.

Джерело: звіт штабу ООС.

Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівки. Під час цього обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 18 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення",- повідомляють військові.

Теми: Донбасвійна
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